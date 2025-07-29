Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На Буковине произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
Во вторник утром, 29 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Черновицкой области
Землетрясение было зафиксировано вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района на глубине 2 км.
По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к едва ощутимым.
Обычно они не представляют опасности для населения и инфраструктуры.
13 июля в Черновицкой области также фиксировали подземные толчки. Сейсмологи тогда оценили их магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.
Землетрясение было зафиксировано в районе поселка Конятина Вижницкого района.
