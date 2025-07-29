Во вторник утром, 29 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Черновицкой области

Землетрясение было зафиксировано вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района на глубине 2 км.

По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к едва ощутимым.

Обычно они не представляют опасности для населения и инфраструктуры.

13 июля в Черновицкой области также фиксировали подземные толчки. Сейсмологи тогда оценили их магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Землетрясение было зафиксировано в районе поселка Конятина Вижницкого района.

