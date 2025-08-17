Вибухи в Одесі 17 серпня: що відомо

Вибухи в Одесі пролунали пізно ввечері у неділю, 17 серпня.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Вибухи в Одесі 17 серпня: які наслідки

Вибухи в Одесі сьогодні ввечері пролунали під час повітряної тривоги.

– В місті чутно вибухи, – написав міський голова.

Перед цим Труханов попереджав жителів міста про загрозу ударних безпілотників і закликав перебувати у безпечних місцях.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА Одеському районі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері також пролунав вибух у Харкові.

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Внаслідок вибуху у Харкові є постраждалі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

