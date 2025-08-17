Вибухи в Одесі 17 серпня: що відомо
Вибухи в Одесі пролунали пізно ввечері у неділю, 17 серпня.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Вибухи в Одесі 17 серпня: які наслідки
Вибухи в Одесі сьогодні ввечері пролунали під час повітряної тривоги.
– В місті чутно вибухи, – написав міський голова.
Перед цим Труханов попереджав жителів міста про загрозу ударних безпілотників і закликав перебувати у безпечних місцях.
У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА Одеському районі.
Нагадаємо, сьогодні ввечері також пролунав вибух у Харкові.
За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Внаслідок вибуху у Харкові є постраждалі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.