РФ вдарила ФАБами по селу на Запоріжжі: загинув підліток, ще 6 людей поранені

Одна дитина загинула, двоє дітей і четверо дорослих отримали поранення в результаті ворожого авіаудару по селу Новояковлівка Запорізької області.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Авіаудар по селу Новояковлівка

За словами очільника ОВА, росіяни двічі атакували село Новояковлівка Запорізького району, попередньо фугасними авіаційними бомбами (ФАБ).

Внаслідок авіаційного удару загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати дістали поранення.

Також постраждали і двоє чоловіків – 41 та 51 років. Усім надається вся необхідна медична допомога.

За даними рятувальників ДСНС, окупанти атакували село Новояковлівка о 18:15. Унаслідок удару загорілися господарчі споруди та трактор – площа пожежі склала 100 кв. м. Вибухова хвиля зруйнувала житловий будинок та пошкодила сусідні оселі.

На місці працюють усі екстрені служби. За фактом події проводиться розслідування.

Нагадаємо, що 10 серпня росіяни завдали авіаційного удару по Запоріжжю, а саме по центральному автовокзалу. Ворог запустив дві керовані авіаційні бомби.

Внаслідок вибухів було зруйновано будівлю автовокзалу, проте перон вцілів.

Крім того, через удар пошкоджено університетську клініку Запорізького державного медуніверситету, зокрема харчоблок та відділення, де проходили лікування пацієнти.

Станом на 11 серпня, кількість постраждалих від удару по автовокзалу Запоріжжя 10 серпня наразі зросла вже до 22.

Джерело : ДСНС

