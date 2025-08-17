Взрывы в Одессе 17 августа: что известно
Взрывы в Одессе прогремели поздно вечером в воскресенье, 17 августа.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Взрывы в Одессе 17 августа: какие последствия
Взрывы в Одессе сегодня вечером прогремели во время воздушной тревоги.
— В городе слышны взрывы, — написал городской глава.
Перед этим Труханов предупреждал жителей города об угрозе ударных беспилотников и призывал находиться в безопасных местах.
В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Одесском районе.
Напомним, сегодня вечером также прогремел взрыв в Харькове.
По предварительной информации, враг нанес удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. В результате взрыва в Харькове есть пострадавшие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1271 сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.