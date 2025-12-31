Сили оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод, Таманьнєфтєгаз, нафтобазу Росрезерву та низку інших цілей у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Інформацію про ураження цілей російських окупантів підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження Туапсинського НПЗ

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, в ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї для зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Зафіксовано влучання ударних дронів на території заводу, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, пошкоджено установку первинного перероблювання нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинного перероблювання нафтопродуктів.

Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю перероблювання нафтопродуктів близько 12 млн тонн на рік.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу Росії, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировину для нафтохімії), дизельне пальне і мазут. Крім цього, підприємство залучено у забезпеченні Збройних сил РФ.

Ураження нафтотермінала Таманьнєфтєгаз

Сили оборони України уразили нафтовий термінал Таманьнєфтєгаз, розташований поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю Росії.

Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення Збройних сил РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного термінала.

Водночас Сили оборони України здійснили вогневу атаку на тимчасовий пункт базування річкових катерів поблизу тимчасово окупованої Оленівки у Криму. Також уражено склади боєприпасів РФ у районах населених пунктів Ближнє та Сіятель у Донецькій області.

Ураження нафтобази Темп у Росії

У ніч на 31 грудня українські ударні безпілотники успішно атакували нафтобазу Темп у місті Рибінськ Ярославської області Росії, підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вона займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Внаслідок атаки ціль уражено, а на об’єкті спостерігається масштабна пожежа.

Наразі уточнюється ступінь збитків, завданих об’єктам енергетичного тилу ворога.