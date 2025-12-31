Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ и Таманьнефтегаз — Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, Таманьнефтегазу, нефтебазе Росрезерва и ряду других целей в России и на временно оккупированных территориях.
Информацию об поражении целей российских оккупантов подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение Туапсинского НПЗ
Как отмечают в Генштабе ВСУ, в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае для снижения военно-экономического потенциала России.
Зафиксировано попадание ударных дронов на территории завода, в результате чего вспыхнул пожар.
Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, повреждены установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.
Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.
В Генштабе ВСУ отмечают, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла России, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо и мазут. Кроме этого, предприятие задействовано в обеспечении Вооруженных сил РФ.
Поражение нефтетерминала Таманьнефтегаз
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз, расположенному вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края России.
Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения Вооруженных сил РФ.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.
В то же время Силы обороны Украины осуществили огневую атаку на временный пункт базирования речных катеров вблизи временно оккупированной Еленовки в Крыму. Также поражены склады боеприпасов РФ в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области.
Поражение нефтебазы Темп в России
В ночь на 31 декабря украинские ударные беспилотники успешно атаковали нефтебазу Темп в городе Рыбинск Ярославской области России, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Она занимается хранением, приемкой, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. В результате атаки цель поражена, а на объекте наблюдается масштабный пожар.
В настоящее время уточняется степень ущерба, нанесенного объектам энергетического тыла врага.