Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, Таманьнефтегазу, нефтебазе Росрезерва и ряду других целей в России и на временно оккупированных территориях.

Информацию об поражении целей российских оккупантов подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение Туапсинского НПЗ

Как отмечают в Генштабе ВСУ, в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае для снижения военно-экономического потенциала России.

Зафиксировано попадание ударных дронов на территории завода, в результате чего вспыхнул пожар.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, повреждены установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.

В Генштабе ВСУ отмечают, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла России, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо и мазут. Кроме этого, предприятие задействовано в обеспечении Вооруженных сил РФ.

Поражение нефтетерминала Таманьнефтегаз

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз, расположенному вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края России.

Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения Вооруженных сил РФ.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

В то же время Силы обороны Украины осуществили огневую атаку на временный пункт базирования речных катеров вблизи временно оккупированной Еленовки в Крыму. Также поражены склады боеприпасов РФ в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области.

Поражение нефтебазы Темп в России

В ночь на 31 декабря украинские ударные беспилотники успешно атаковали нефтебазу Темп в городе Рыбинск Ярославской области России, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Она занимается хранением, приемкой, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. В результате атаки цель поражена, а на объекте наблюдается масштабный пожар.

В настоящее время уточняется степень ущерба, нанесенного объектам энергетического тыла врага.

