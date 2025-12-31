Сили безпілотних систем ЗСУ уразили дві російські системи протиповітряної оборони, які перебували на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках в Україні.

Відповідний відеозапис оприлюднив командувач СБС Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

Ураження двох систем ППО РФ у Запорізькій області

За словами Мадяра, атаку на ворожі цілі реалізували оператори батальйону Asgard зі складу 412 окремої бригади безпілотних систем Nemesis.

Як можна побачити на опублікованому відео, Сили безпілотних систем ЗСУ змогли уразити одразу дві російські системи ППО лише за одну годину. Йдеться про зенітні ракетні комплекси Бук і Тор.

– Птахи СБС з батальйону Asgard 412 ОБр Nemesis угніздили та спопелили 31 грудня два, один за одним, високовартісних хробачих зенітно-ракетні комплекси на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, – зазначив він.

