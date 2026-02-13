Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 13 лютого. Протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.

Вибухи у Києві 13 лютого: які наслідки

– Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – написав міський голова Віталій Кличко о 23:21.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав, що у столиці об’явили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі постраждали двоє людей.

Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки – закритий перелом кісток передпліччя.

Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також внаслідок атаки сталася пожежа їх приватного житлового будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.

Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

О 22:52 в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що безпілотники вже над Києвом.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого російські війська здійснили атаку на Київ. Унаслідок ударів були пошкоджені житлові забудови у трьох районах міста.

Були зафіксовані влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. Ворог застосував балістичне озброєння та безпілотники.

Постраждало двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

