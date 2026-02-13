У ніч проти 13 лютого Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Тим часом президент України заявив про готовність продовжувати боротьбу без невигідної мирної угоди, а на Олімпіаді-2026 триває резонанс довкола українських спортсменів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Пізно ввечері 12 лютого пролунали вибухи в Одесі.

Російські війська атакували місто ударними БпЛА, завдавши удару по цивільній інфраструктурі.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, зафіксовано влучання у два багатоповерхові будинки.

В одній із квартир на верхніх поверхах сталося пошкодження без подальшого загоряння.

Крім того, пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури, де виникла пожежа господарських споруд. Також зазнали пошкоджень автосервіс та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідували рятувальники.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії. За попередніми даними, під час вибухів в Одесі обійшлося без постраждалих.

Зеленський підписав закон про житлову політику

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4586-IX про основні засади житлової політики, який скасовує Житловий кодекс 1983 року та змінює правила функціонування житлової сфери.

Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Закон передбачає новий підхід до забезпечення громадян житлом та ліквідацію багаторічних квартирних черг.

Безкоштовне житло від держави зможуть отримати військові, рятувальники, поліцейські та діти-сироти.

Для інших громадян запроваджуються соціальне житло та доступне житло з механізмом оренди або оренди з правом викупу.

Соціальне житло перебуватиме у власності громад, а розмір орендної плати не перевищуватиме 30% доходу сім’ї.

Закон також передбачає створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для обліку житлового фонду та громадян, які потребують підтримки.

Україна не прийме поганий мир – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Atlantic заявив, що Україна готова продовжувати війну з Росією, якщо не буде можливості укласти вигідну угоду про її завершення.

За словами глави держави, частина його оточення стурбована тим, що шанс на мирні домовленості зменшується і без угоди вже цієї весни бойові дії можуть тривати роками.

Водночас Зеленський наголосив, що не погодиться на невигідні умови.

Президент зазначив, що після чотирьох років повномасштабної війни країна готова й надалі чинити опір, а ключові питання щодо гарантій безпеки від США залишаються невирішеними.

– Україна не програє, – заявив глава держави.

Макрон про діалог із Кремлем

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що початок діалогу з Володимиром Путіним не є питанням найближчих днів.

Після неформального саміту лідерів Європейського Союзу у бельгійському замку Алден Бізен він наголосив, що Європа має спочатку визначити власні цілі, зокрема гарантії безпеки для України, і лише після цього розпочинати дискусію з Росією.

Скандал на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували через використання шолома пам’яті з портретами загиблих українських спортсменів, розповів про розмову з президенткою МОК Кірсті Ковентрі.

Спортсмен наголосив, що під час змагань на трибунах були помічені російські прапори, однак жодної реакції на це не було.

На його думку, різний підхід до українського спортсмена та використання російської символіки є несправедливим.

На підтримку Гераскевича виступила українська команда санкарів, яка після виступу у змішаній естафеті стала на коліно та підняла шоломи вгору, продемонструвавши солідарність із колегою та вшанувавши пам’ять загиблих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

