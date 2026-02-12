У ніч на 12 лютого російські війська здійснили атаку на Київ. Унаслідок удару пошкоджені житлові забудови у трьох районах міста.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко, Державна служба з надзвичайних ситуацій та поліція Києва.

Атака на Київ 12 лютого: що відомо

Як відомо, під час атаки на Київ ворог бив по об’єктах інфраструктури на Лвому березі столиці балістичним озброєнням.

Зокрема у Дарницькому районі зафіксовано влучання в приватний житловий будинок, у Голосіївському та Деснянському районах — у нежитлову забудову.

Також Кличко повідомив про виклики медиків у Дарницький та Деснянський райони, куди оперативно виїхали бригади екстреної допомоги.

За даними ДСНС, у Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку.

Крім того, на останньому поверсі в одній з квартир вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

У Дніпровському районі на двох локаціях зафіксовано падіння БпЛА поблизу житлових будинків.

За інформацією рятувальників, пожеж не виникло.

Як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка, загалом унаслідок атаки на Київ 12 лютого постраждали двоє людей. Це жінка та чоловік.

Наразі на місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста, триває обстеження територій і ліквідація наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

