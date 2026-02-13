Взрывы в Киеве 13 февраля: что известно
Взрывы в Киеве и области прогремели поздно вечером 13 февраля. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Взрывы в Киеве 13 февраля: какие последствия
— Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал городской голова Виталий Кличко в 23:21.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал, что в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки в Вышгородском районе Киевской области пострадали два человека.
Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья.
Оба пострадавшие госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в результате атаки произошел пожар их частного жилого дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.
Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.
В 22:52 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что беспилотники над Киевом зафиксированы беспилотники.
Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев. В результате удара были повреждены жилые застройки в трех районах города.
Были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Враг применил баллистическое вооружение и беспилотники.
Пострадали два человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.