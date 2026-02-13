Взрывы в Киеве и области прогремели поздно вечером 13 февраля. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Взрывы в Киеве 13 февраля: какие последствия

— Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — написал городской голова Виталий Кличко в 23:21.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал, что в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки в Вышгородском районе Киевской области пострадали два человека.

Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья.

Оба пострадавшие госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки произошел пожар их частного жилого дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери.

Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

В 22:52 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что беспилотники над Киевом зафиксированы беспилотники.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев. В результате удара были повреждены жилые застройки в трех районах города.

Были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Враг применил баллистическое вооружение и беспилотники.

Пострадали два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

