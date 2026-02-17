Сили оборони України уразили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

Інформацію про ураження ворожого вертольота підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження вертольота Ка-27 у Криму

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 17 лютого у районі населеного пункту Камишли у Криму українські воїни уразили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

– Зафіксовано влучання в ціль, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, крім цього, 16 лютого українські військові уразили три пункти управління безпілотниками російських військ, зокрема у районі Анатоліївки Курської області РФ, а також у Гуляйполі та Затишші Запорізької області.

Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, втрати Росії та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Там наголосили, що надалі Сили оборони України системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацією та безпілотними підрозділами Російської Федерації.

