Вночі 7 березня Росія балістикою атакувала Харків. На жаль, є жертви серед цивільних.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків вночі 7 березня: що відомо

За його словами, о 01:44 зафіксоване пряме влучання балістичної ракети по багатоповерхівці у Київському районі міста. Внаслідок ворожого удару будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа.

О 02:44 Ігор Терехов повідомив про сімох постраждалих і що під завалами багатоповерхівки перебувають люди.

Близько третьої години ночі зафіксоване влучання Шахеду по цьому ж таки Київському району Харкова. Згодом пролунав вибух і у промисловій зоні Основ’янського району.

О 04:00 Ігор Терехов повідомив, що під завалами виявлено тіло загиблої людини. Станом на 07:48, загиблих від ворожого удару по багатоповерхівці вже п’ятеро.

Керівник ОВА Олег Синєгубов розповів, що ударом ворожої ракети фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також пошкоджено будинок, розташований поруч. Серед постраждалих 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.

Після 8-ї ранку рятувальники під завалами виявили тіла хлопчика та 13-річної дівчинки.

Як повідомили у ДСНС, тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі на площі 300 кв. м. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

