Вночі Росія здійснила масовану атаку на Одесу.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу вночі 7 березня: що відомо

Близько 00:47 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що біля Одеси працюють розрахунки протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

На ранок Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила, зазначив Сергій Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.