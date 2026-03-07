Ночью 7 марта Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков ночью 7 марта: что известно

По его словам, в 01:44 зафиксировано прямое попадание баллистической ракеты по многоэтажке в Киевском районе города. В результате вражеского удара дом подвергся значительным разрушениям, возник пожар.

В 02:44 Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших и о том, что под завалами многоэтажки находятся люди.

Около трех часов ночи зафиксировано попадание Шахеда по этому же Киевскому району Харькова. Позже раздался взрыв и в промышленной зоне Основянского района.

В 04:00 Игорь Терехов сообщил, что под завалами обнаружено тело погибшего человека. По состоянию на 07:48, погибших от вражеского удара по многоэтажке уже пять.

Руководитель ОВА Олег Синегубов рассказал, что ударом вражеской ракеты фактически разрушен подъезд пятиэтажки. Также поврежден дом, расположенный рядом. Среди пострадавших 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

После 8 утра спасатели под завалами обнаружили тела мальчика и 13-летней девочки.

Как сообщили в ГСЧС, продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара на площади 300 кв. м. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1473-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

