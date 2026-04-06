На Дніпропетровщині правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на суддю 13 березня.

Про це 6 квітня повідомили в Національній поліції України.

Напад на суддю у Дніпрі: що відомо

За даними правоохоронців, напад на суддю у Дніпрі стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста.

Коли суддя вийшла зі свого автомобіля, на неї напали троє чоловіків. Після цього зловмисники втекли з місця події на авто.

Унаслідок нападу потерпіла дістала тілесні ушкодження.

Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій.

У результаті вдалося встановити та затримати осіб, причетних до нападу. Ними виявилися чоловіки віком від 33 до 36 років.

Поліцейські встановили, що напад був пов’язаний із професійною діяльністю судді.

У межах розслідування правоохоронці провели 38 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей — за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах.

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Пов'язані теми:

