На Днепропетровщине правоохранители задержали трех подозреваемых в нападении на судью 13 марта.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Нападение на судью в Днепре: что известно

По данным правоохранителей, инцидент произошел 13 марта около 17:00 в Соборном районе города.

Когда судья вышла из своего автомобиля, на нее напали трое мужчин. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на авто.

В результате нападения потерпевшая получила телесные повреждения.

Для раскрытия преступления правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий.

В результате удалось установить и задержать лиц, причастных к нападению. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 36 лет.

Полицейские установили, что нападение было связано с профессиональной деятельностью судьи.

В рамках расследования правоохранители провели 38 санкционированных обысков на территории Днепропетровской и Кировоградской областей — по местам жительства подозреваемых и в их транспортных средствах.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

