Росія атакувала Харків ворожими БпЛА, внаслідок чого у двох районах є пошкодження.

Атака Харкова 14 червня: що відомо

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова. Відомо, що спалахнув дах.

У цьому ж районі також пошкоджено скління вікон в офісних будівлях.

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За попередньою інформацією, постраждала 1-місячна дитина. Ще 4 людини були поранені.

Наразі наслідки ліквідують вогнеборці. На місці “прильоту” чергують бригади екстреної медичної допомоги.

У Холодногірському районі Харкова пошкоджена огорожа складських приміщень та недіючий склад.

Інформація про постраждалих не надходила.

Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, що у середу, 10 червня, російські війська декілька разів атакували Харків, внаслідок чого були зафіксовані пошкодження, постраждали люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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