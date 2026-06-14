Атака Харкова: пошкоджено заклад культури, постраждало немовля
- Росія атакувала Харків ворожими БпЛА, внаслідок чого пошкодження зафіксовані у Київському та Холодногірському районах.
- У Київському районі дрон влучив у заклад культури, де спалахнув дах, а також пошкодив вікна в офісних будівлях.
- За попередніми даними, постраждала 1-місячна дитина, ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці.
Росія атакувала Харків ворожими БпЛА, внаслідок чого у двох районах є пошкодження.
Атака Харкова 14 червня: що відомо
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані влучання ворожого дрону по закладу культури в Київському районі Харкова. Відомо, що спалахнув дах.
У цьому ж районі також пошкоджено скління вікон в офісних будівлях.
За попередньою інформацією, постраждала 1-місячна дитина. Ще 4 людини були поранені.
Наразі наслідки ліквідують вогнеборці. На місці “прильоту” чергують бригади екстреної медичної допомоги.
У Холодногірському районі Харкова пошкоджена огорожа складських приміщень та недіючий склад.
Інформація про постраждалих не надходила.
Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.
Нагадаємо, що у середу, 10 червня, російські війська декілька разів атакували Харків, внаслідок чого були зафіксовані пошкодження, постраждали люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Синєгубов