Повторна атака на Харків 10 червня: є влучання у багатоповерхівку та постраждалі
У середу, 10 червня, російські війська повторно атакували Харків, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі люди.
Про наслідки повторної атаки на Харків розповіли міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Харків 10 червня: які наслідки
За словами Терехова, відомо про трьох постраждалих після удару по багатоповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова.
Серед постраждалих – троє жінок віком 23, 27 і 77 років. Бригади медиків працюють на місці, надають необхідну допомогу.
Горить перший та другий поверхи багатоповерхівки внаслідок удару.
– Атака на місто триває – будьте обережні, – зазначив Терехов.
З самого ранку Харків перебуває під масованою атакою дронами, які запускає російська армія. Вже зафіксували удари ворожих безпілотників у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах.
Загалом у Харкові відомо щонайменше про шістьох постраждалих.
За інформацією ОВА, 40-річний чоловік, жінки віком 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Тут безпілотник поцілив по автомобілю.
Водночас армія РФ завдала удару дроном по машині у Київському районі. Попередньо, там обійшлося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1568-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська ОВА