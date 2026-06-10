У середу, 10 червня, російські війська повторно атакували Харків, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі люди.

Про наслідки повторної атаки на Харків розповіли міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Харків 10 червня: які наслідки

За словами Терехова, відомо про трьох постраждалих після удару по багатоповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова.

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Серед постраждалих – троє жінок віком 23, 27 і 77 років. Бригади медиків працюють на місці, надають необхідну допомогу.

Горить перший та другий поверхи багатоповерхівки внаслідок удару.

– Атака на місто триває – будьте обережні, – зазначив Терехов.

З самого ранку Харків перебуває під масованою атакою дронами, які запускає російська армія. Вже зафіксували удари ворожих безпілотників у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах.

Загалом у Харкові відомо щонайменше про шістьох постраждалих.

За інформацією ОВА, 40-річний чоловік, жінки віком 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Тут безпілотник поцілив по автомобілю.

Водночас армія РФ завдала удару дроном по машині у Київському районі. Попередньо, там обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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