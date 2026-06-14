Ворог продовжує атакувати дронами Запорізьку область. Цього разу російські війська влучили FPV-дроном неподалік зупинки громадського транспорту. Загинула людина.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запорізьку область 14 червня: що відомо

Увечері, 14 червня, російські війська здійснили атаку на Запорізьку область.

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За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, російський FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці.

Унаслідок удару загинув 44-річний чоловік.

Також поранень дістав 17-річний юнак.

Нагадаємо, 14 червня російські війська атакували дронами селище Кушугум Запорізької області.

Унаслідок ворожого удару по легкових автомобілях було поранено трьох людей. Зокрема, постраждали чоловіки віком 49 та 53 роки, а також 55-річна жінка.

Крім того, FPV-дрон атакував цивільну автівку в селі Біленьке Запорізької області.

Загинула 73-річна жінка.

Ще чотири людини дістали поранень. Серед них — жінки віком 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

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