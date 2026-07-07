Вдень 7 липня Харків зазнав нової атаки – зафіксовані влучання КАБів по Шевченківському району. Внаслідок удару загинула людина, ще понад 20 зазнали поранень. Серед поранених є п’ятеро дітей.

Атака на Харків 7 липня: що відомо

Оновлено 17:27.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району міста.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару російської керованої авіабомби по Харкову постраждала 21 людина.

Вибухових поранень зазнали 15 людей, серед яких двоє дітей. До лікарень госпіталізували вісьмох постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані.

Ще шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них троє дітей. Медичну допомогу їм надали на місці.

Медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень.

– Серед постраждалих – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також відомо, що загинула одна людина – 54-річний чоловік.

Влучання зафіксували у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Перед тим, як у Харкові пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ попереджали про КАБи на північ Харківщини, а згодом про повторний пуск КАБів в напрямку міста.

Нагадаємо, що вранці 7 липня Росія атакувала Полтавську область ворожими БпЛА, під ударом опинились підприємства регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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