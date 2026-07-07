Росія атакувала Полтавську область ворожими БпЛА, під ударом опинились підприємства регіону.

Атака на Полтавщину 6-7 липня 2026 року: що відомо

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, вчора ввечері та сьогодні зранку ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також вранці безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

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За уточненою інформацією, після ранкової атаки за допомогою медиків звернулася одна людина. Їй надається уся необхідна допомога.

Наразі, за інформацією Повітряних Сил, в області помічено рух ворожих БпЛА, тож громадян просять до відбою знаходитися у безпечних місцях.

До речі, сьогодні, 7 липня, під час російської атаки на місто ударними безпілотниками вибухи пролунали у Харкові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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