Російський ударний безпілотник, обладнаний відеокамерою, атакував супермаркет АТБ у Чернігові. У поліції вважають, що оператор бачив цивільних людей, тому удар не мав жодної військової мети та є актом тероризму.

Про це начальник головного управління Нацполіції у Чернігівській області Володимир Тимошко повідомив у коментарі Суспільному.

Удар по АТБ у Чернігові 26 липня: деталі від поліції

За словами Володимира Тимошка, російські війська свідомо завдали удару по цивільному об’єкту, який не мав жодного військового значення.

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— Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їхньої безглуздої ненависті до всього, що пов’язано з українством і Україною. Зокрема, їхньої ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних, — сказав він.

За попереднім висновком правоохоронців, російський реактивний ударний безпілотник Герань-4, яким окупанти атакували супермаркет АТБ у Чернігові, був обладнаний відеокамерою.

У поліції зазначають, що це свідчить про можливість оператора в режимі реального часу бачити місце удару та людей, які перебували біля цивільного об’єкта.

На думку правоохоронців, російські військові прагнули завдати удару так, щоб кількість жертв серед мирного населення була якомога більшою.

Володимир Тимошко також підтвердив, що російські ударні безпілотники влучили ще у двох локаціях Чернігова.

За інформацією пресслужби Чернігівської міської ради, на одному з місць удару пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

На іншій локації внаслідок атаки загорілися автомобілі.

Нагадаємо, що вдень 26 липня російські війська завдали трьох ударів по Чернігову ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ, складське приміщення та станція технічного обслуговування.

Унаслідок атаки загинули двоє людей — 10-річна дівчинка та жінка, ще 25 людей дістали поранення.

Було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення та 15 транспортних засобів, на місцях влучань виникли пожежі.

У зв’язку з трагедією 27 липня у Чернігові оголосили День жалоби. На будівлях державних установ та органів місцевого самоврядування приспустили Державний Прапор України з чорною стрічкою, а в місті скасували розважальні заходи та трансляцію розважальної музики.

Джерело : Суспільне

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