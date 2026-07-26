Росія свідомо здійснює терор проти українців, який не має жодного військового виправдання. Для протидії російській агресії необхідні жорсткіші санкції проти РФ і більша підтримка України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у неділю, 26 липня.

Удар РФ по супермаркету АТБ у Чернігові: заява Зеленського

Унаслідок влучання в супермаркет у Чернігові, станом на зараз відомо про 25 поранених та двох загиблих, серед яких дитина.

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– Росіяни продовжують “перемагати” звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу, – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що на місці удару працюють усі необхідні служби та надають допомогу постраждалим.

Глава держави також повідомив, що в неділю російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

– Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, вибухи в Чернігові пролунали вдень 26 липня під час атаки російських ударних безпілотників. Один із ворожих дронів влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.

Унаслідок російської атаки загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Постраждали 25 людей.

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