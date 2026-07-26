Зеленський відреагував на удар по АТБ у Чернігові: Потрібні сильніші санкції проти РФ
- Володимир Зеленський назвав атаку РФ на Чернігів свідомим терором без військового виправдання.
- Він закликав посилити санкції проти Росії та збільшити підтримку України.
Росія свідомо здійснює терор проти українців, який не має жодного військового виправдання. Для протидії російській агресії необхідні жорсткіші санкції проти РФ і більша підтримка України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у неділю, 26 липня.
Удар РФ по супермаркету АТБ у Чернігові: заява Зеленського
Унаслідок влучання в супермаркет у Чернігові, станом на зараз відомо про 25 поранених та двох загиблих, серед яких дитина.
– Росіяни продовжують “перемагати” звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу, – зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що на місці удару працюють усі необхідні служби та надають допомогу постраждалим.
Глава держави також повідомив, що в неділю російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
– Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, вибухи в Чернігові пролунали вдень 26 липня під час атаки російських ударних безпілотників. Один із ворожих дронів влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.
Унаслідок російської атаки загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Постраждали 25 людей.