Вибухи у Чернігові прогриміли вдень 26 липня під час атаки ударних безпілотників. Один із ворожих дронів влучив у супермаркет АТБ.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 26 липня: що відомо

За уточненими даними російський ударний безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.

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Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Чернігові 26 липня загинули двоє людей, серед них – 10-річна дитина.

Наразі відомо про 13 постраждалих — 4 чоловіків та 9 жінок. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку 26 липня російські війська також атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Тоді загинула щонайменше одна людина, ще двоє чоловіків дістали поранення, один із них перебував у важкому стані.

За кілька годин окупанти завдали повторного удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхові будинки, заклад освіти, офісні та складські приміщення, гаражі, а також Палац культури Титан.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська МВА

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