Российский ударный дрон с видеокамерой атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В полиции считают, что оператор видел мирных людей, поэтому удар не преследовал никаких военных целей и является актом терроризма.

Об этом начальник главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко рассказал в комментарии Суспильному.

Удар по АТБ в Чернигове 26 июля: детали от полиции

По словам Владимира Тимошко, российские войска сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, который не имел никакого военного значения.

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— Это говорит о том, что это не военные действия, а акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинцами и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к мирным жителям, — сказал он.

По предварительным выводам правоохранителей, российский реактивный ударный дрон Герань-4, с помощью которого оккупанты атаковали супермаркет АТБ в Чернигове, был оснащен видеокамерой.

В полиции отмечают, что это свидетельствуют о том, что оператор мог в режиме реального времени видеть место удара и людей, которые находились возле гражданского объекта.

По мнению правоохранителей, российские военные стремились нанести удар так, чтобы количество жертв среди мирного населения было как можно больше.

Владимир Тимошко также подтвердил, что российские ударные дроны попали еще в два места в Чернигове.

Напомним, что днем 26 июля российские войска нанесли три удара по Чернигову ударными дронами. Под вражеским огнем оказались супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ, складское помещение и станция технического обслуживания.

В результате атаки погибли два человека — 10-летняя девочка и женщина, еще 25 человек получили ранения.

Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения и 15 транспортных средств, на местах попаданий возникли пожары.

В связи с трагедией 27 июля в Чернигове объявили День траура. На зданиях государственных учреждений и органов местного самоуправления приспустят Государственный Флаг Украины с черной лентой, а в городе отменили развлекательные мероприятия и трансляцию развлекательной музыки.

Источник : Суспільне

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