На військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня сталася неконтрольована детонація боєприпасів.

Унаслідок вибухів четверо військовослужбовців дістали поранення, ще з кількома наразі відсутній зв’язок.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Зараз дивляться

Що відомо про вибухи на полігоні у Хмельницькому

За попередніми даними, інцидент стався близько 11:55 на території військового полігону.

Унаслідок детонації боєприпасів постраждали четверо військовослужбовців. Усіх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм наразі встановлюється.

Водночас у прокуратурі повідомили, що після вибухів втрачено зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували безпосередньо на місці події. Їхнє місцезнаходження уточнюється.

Через триваючу детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно потрапити на територію полігону та провести огляд місця події. Першочергові слідчі дії розпочнуть після припинення вибухів і забезпечення безпечного доступу.

Попри це, працівники ДБР уже проводять допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини, а також здійснюють інші невідкладні слідчі заходи.

Розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону відкрито кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам (частина 2 статті 414 Кримінального кодексу України).

У Державному бюро розслідувань наголосили, що встановлять усі обставини надзвичайної події та дадуть правову оцінку діям відповідальних осіб.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини неконтрольованої детонації боєприпасів і перевіряють усі можливі обставини, що могли призвести до інциденту.

Нагадаємо, на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькому стався вибух із детонацією.

На місці працюють екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків.

Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.