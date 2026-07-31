Сьогодні вдень на території полігону однієї з військових частин на Хмельниччині пролунав вибух із подальшою детонацією.

Про це повідомляє пресцентр Сил спеціальних операцій.

Вибух у Хмельницькому сьогодні, 31 липня

Обставини і причини вибуху на полігоні встановлюються. На місці створили штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події та працюють екстрені служби.

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Наряди патрульної поліції оповістили жителів прилеглих житлових будинків про необхідність перебувати в укриттях.

— Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків. Створено комісію з ліквідації наслідків, — уточнив Сергій Тюрін, керівник Хмельницької обласної військової адміністрації.

Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Нагадаємо, що вибухи у Хмельницькому пролунали без оголошення повітряної тривоги. Згодом мешканці міста помітили стовп чорного диму.

Вночі 6 липня після російської атаки у Вишневому, що на Київщині, пролунала серія потужних вибухів.

За даними Київської ОВА, внаслідок ворожого удару загинули дев’ятеро людей. Рятувальники працювали на 35 локаціях. Вибухами у Вишневому були пошкоджені 280 житлових будинків. Із них 253 — приватні оселі, ще 27 – багатоквартирні будинки.

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що склад боєприпасів у Вишневому, де після масованого удару РФ спалахнула пожежа, належав одному з підприємств Укроборонпрому.

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