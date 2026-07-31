На полігоні на Хмельниччині стався вибух із детонацією: пошкоджено будинки
- На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькому стався вибух із детонацією.
- На місці працюють екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків.
- Мешканців закликали перебувати в укриттях.
Сьогодні вдень на території полігону однієї з військових частин на Хмельниччині пролунав вибух із подальшою детонацією.
Про це повідомляє пресцентр Сил спеціальних операцій.
Вибух у Хмельницькому сьогодні, 31 липня
Обставини і причини вибуху на полігоні встановлюються. На місці створили штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події та працюють екстрені служби.
Наряди патрульної поліції оповістили жителів прилеглих житлових будинків про необхідність перебувати в укриттях.
— Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків. Створено комісію з ліквідації наслідків, — уточнив Сергій Тюрін, керівник Хмельницької обласної військової адміністрації.
Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.
Нагадаємо, що вибухи у Хмельницькому пролунали без оголошення повітряної тривоги. Згодом мешканці міста помітили стовп чорного диму.
Вночі 6 липня після російської атаки у Вишневому, що на Київщині, пролунала серія потужних вибухів.
За даними Київської ОВА, внаслідок ворожого удару загинули дев’ятеро людей. Рятувальники працювали на 35 локаціях. Вибухами у Вишневому були пошкоджені 280 житлових будинків. Із них 253 — приватні оселі, ще 27 – багатоквартирні будинки.
9 липня Володимир Зеленський повідомив, що склад боєприпасів у Вишневому, де після масованого удару РФ спалахнула пожежа, належав одному з підприємств Укроборонпрому.