Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи у Хмельницькому пролунали без повітряної тривоги: над містом – стовп чорного диму
Головне
- У Хмельницькому пролунало кілька вибухів.
- За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- На місці працюють усі відповідні служби.
Сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи у Хмельницькому.
Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вибухи у Хмельницькому 31 липня: що відомо
За словами Тюріна, було чути декілька вибухів. Попередньо, ніхто не постраждав.
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На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події встановлюються.
Як повідомляє Суспільне, повітряну тривогу в області не оголошували.
А місцеві Telegram-канали повідомили, що після двох вибухів над містом піднявся стовп чорного густого диму. Мешканці бачать пожежу.
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