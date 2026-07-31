Сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи у Хмельницькому.

Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Вибухи у Хмельницькому 31 липня: що відомо

За словами Тюріна, було чути декілька вибухів. Попередньо, ніхто не постраждав.

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На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події встановлюються.

Як повідомляє Суспільне, повітряну тривогу в області не оголошували.

А місцеві Telegram-канали повідомили, що після двох вибухів над містом піднявся стовп чорного густого диму. Мешканці бачать пожежу.

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