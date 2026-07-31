В результате взрывов четверо военнослужащих получили ранения, с еще несколькими на данный момент отсутствует связь.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Что известно о взрывах на полигоне в Хмельницком

По предварительным данным, инцидент произошел около 11:55 на территории военного полигона.

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В результате детонации боеприпасов пострадали четверо военнослужащих. Всех госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм в настоящее время устанавливается.

В то же время в прокуратуре сообщили, что после взрывов потеряна связь с несколькими военнослужащими, которые находились непосредственно на месте происшествия. Их местонахождение уточняется.

Из-за продолжающейся детонации боеприпасов следователи пока не могут безопасно попасть на территорию полигона и провести осмотр места происшествия. Первоочередные следственные действия начнутся после прекращения взрывов и обеспечения безопасного доступа.

Несмотря на это, сотрудники ГБР уже проводят допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части, а также осуществляют другие неотложные следственные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона возбуждено уголовное дело.

Предварительная правовая квалификация – нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам (часть 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины).

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что установят все обстоятельства чрезвычайного происшествия и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

В настоящее время правоохранители выясняют причины неконтролируемой детонации боеприпасов и проверяют все возможные обстоятельства, которые могли привести к инциденту.

Напомним, на полигоне одной из воинских частей в Хмельницком произошел взрыв с детонацией.

На месте работают экстренные службы и штаб по ликвидации последствий.

Жителей призвали находиться в укрытиях.

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