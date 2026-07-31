Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницком: четверо военных травмированы
- С несколькими военными, находившимися на месте происшествия, пока отсутствует связь, их местонахождение уточняется.
- ГБР и Офис генерального прокурора открыли уголовное производство и устанавливают причины взрывов.
- На военном полигоне в Хмельницком 31 июля произошла неконтролируемая детонация боеприпасов.
В результате взрывов четверо военнослужащих получили ранения, с еще несколькими на данный момент отсутствует связь.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
Что известно о взрывах на полигоне в Хмельницком
По предварительным данным, инцидент произошел около 11:55 на территории военного полигона.
В результате детонации боеприпасов пострадали четверо военнослужащих. Всех госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм в настоящее время устанавливается.
В то же время в прокуратуре сообщили, что после взрывов потеряна связь с несколькими военнослужащими, которые находились непосредственно на месте происшествия. Их местонахождение уточняется.
Из-за продолжающейся детонации боеприпасов следователи пока не могут безопасно попасть на территорию полигона и провести осмотр места происшествия. Первоочередные следственные действия начнутся после прекращения взрывов и обеспечения безопасного доступа.
Несмотря на это, сотрудники ГБР уже проводят допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части, а также осуществляют другие неотложные следственные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело
Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона возбуждено уголовное дело.
Предварительная правовая квалификация – нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам (часть 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины).
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что установят все обстоятельства чрезвычайного происшествия и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.
В настоящее время правоохранители выясняют причины неконтролируемой детонации боеприпасов и проверяют все возможные обстоятельства, которые могли привести к инциденту.
Напомним, на полигоне одной из воинских частей в Хмельницком произошел взрыв с детонацией.
На месте работают экстренные службы и штаб по ликвидации последствий.
Жителей призвали находиться в укрытиях.