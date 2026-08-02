В Одесі чоловік, за даними медіа, відкрив стрілянину по військовослужбовцях територіального центру комплектування під час мобілізаційних заходів. Унаслідок інциденту поранення дістали четверо людей.

Стрілянина в Одесі: що відомо

Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на очевидців. Згодом цей факт підтвердило ГУ Нацполіції в Одеській області.

Стрілянина сталася на вулиці Космонавтів. За попередньою інформацією, невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи.

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Одного з постраждалих госпіталізували з тяжким пораненням у спину. Згодом ще троє військовослужбовців самостійно звернулися по медичну допомогу.

За попередніми даними, правоохоронці встановили квартиру, в якій забарикадувався ймовірний стрілець. На місці працюють поліція та екстрені служби.

У поліції повідомили, що обставини події з’ясовують.

До речі, в селі Їжівці Чернівецької області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік у напрямку лісу.

Фото: Одеський обласний ТЦК

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