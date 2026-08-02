В Одесі чоловік відкрив вогонь по співробітникам ТЦК: що відомо
- В Одесі на вулиці Космонавтів чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК під час мобілізаційних заходів.
- За попередніми даними, поранення дістали четверо людей, одного з постраждалих госпіталізували з тяжким пораненням у спину.
- Правоохоронці встановили ймовірне місцеперебування стрільця, а поліція з’ясовує всі обставини інциденту.
В Одесі чоловік, за даними медіа, відкрив стрілянину по військовослужбовцях територіального центру комплектування під час мобілізаційних заходів. Унаслідок інциденту поранення дістали четверо людей.
Стрілянина в Одесі: що відомо
Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на очевидців. Згодом цей факт підтвердило ГУ Нацполіції в Одеській області.
Стрілянина сталася на вулиці Космонавтів. За попередньою інформацією, невідомий відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи.
Одного з постраждалих госпіталізували з тяжким пораненням у спину. Згодом ще троє військовослужбовців самостійно звернулися по медичну допомогу.
За попередніми даними, правоохоронці встановили квартиру, в якій забарикадувався ймовірний стрілець. На місці працюють поліція та екстрені служби.
У поліції повідомили, що обставини події з’ясовують.
До речі, в селі Їжівці Чернівецької області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік у напрямку лісу.
Фото: Одеський обласний ТЦК