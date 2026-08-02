В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК: что известно
- В Одессе мобилизационные мероприятия на улице Космонавтов переросли в стрельбу, после которой на место прибыла полиция.
- Правоохранители выясняют, что именно произошло, тогда как количество раненых после инцидента равно четырем.
В Одессе мужчина, по данным медиа, открыл стрельбу по военнослужащим территориального центра комплектования во время мобилизационных мероприятий. В результате инцидента ранения получили четыре человека.
Стрельба в Одессе: что известно
Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на очевидцев. Впоследствии этот факт подтвердило ГУ Нацполиции в Одесской области.
Стрельба произошла на улице Космонавтов. По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК, проводившим мобилизационные мероприятия.
Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелым ранением в спину. Впоследствии еще трое военнослужащих самостоятельно обратились за медицинской помощью.
По предварительным данным, правоохранители установили квартиру, в которой забаррикадировался вероятный стрелок. На месте работают полиция и экстренные службы.
В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия выясняют.
На момент публикации полиция и Одесский областной ТЦК официально не сообщали об инциденте.
К слову, 28 июля в селе Ежовцы Черновицкой области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в направлении леса.
Фото: Одесский областной ТЦК