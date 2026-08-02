В Одессе мужчина, по данным медиа, открыл стрельбу по военнослужащим территориального центра комплектования во время мобилизационных мероприятий. В результате инцидента ранения получили четыре человека.

Стрельба в Одессе: что известно

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на очевидцев. Впоследствии этот факт подтвердило ГУ Нацполиции в Одесской области.

Стрельба произошла на улице Космонавтов. По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК, проводившим мобилизационные мероприятия.

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Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелым ранением в спину. Впоследствии еще трое военнослужащих самостоятельно обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, правоохранители установили квартиру, в которой забаррикадировался вероятный стрелок. На месте работают полиция и экстренные службы.

В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия выясняют.

На момент публикации полиция и Одесский областной ТЦК официально не сообщали об инциденте.

К слову, 28 июля в селе Ежовцы Черновицкой области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в направлении леса.

Фото: Одесский областной ТЦК

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