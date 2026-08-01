У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: призначено службове розслідування
- У приміщенні ТЦК у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя.
- У Львівському ОТЦК та СП призначили службове розслідування.
У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть військовослужбовця у приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Смерть військовослужбовця у ТЦК на Львівщині: що відомо
За інформацією Львівського ОТЦК та СП, тіло військовослужбовця без ознак життя виявили близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного ТЦК та СП у місті Мостиська.
У ТЦК зазначили, що попередня кваліфікація події — самогубство, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення слідчих дій.
У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що наказом начальника центру призначено спеціальне службове розслідування.
Його проводить відповідна комісія, яка має встановити всі обставини смерті військовослужбовця.
Водночас у ТЦК наголосили, що слідчі дії тривають, а решту обставин події наразі з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, що у травні 2026 року подібний випадок стався в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Тоді у приміщенні вбиральні виявили тіло 46-річного жителя Тернополя без ознак життя.
За даними поліції Тернопільської області, чоловіка того дня доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією правоохоронців, після цього він зайшов до вбиральні, де скоїв самогубство, використавши вогнепальну зброю.