У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть військовослужбовця у приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Смерть військовослужбовця у ТЦК на Львівщині: що відомо

За інформацією Львівського ОТЦК та СП, тіло військовослужбовця без ознак життя виявили близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного ТЦК та СП у місті Мостиська.

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У ТЦК зазначили, що попередня кваліфікація події — самогубство, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення слідчих дій.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що наказом начальника центру призначено спеціальне службове розслідування.

Його проводить відповідна комісія, яка має встановити всі обставини смерті військовослужбовця.

Водночас у ТЦК наголосили, що слідчі дії тривають, а решту обставин події наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у травні 2026 року подібний випадок стався в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернополя. Тоді у приміщенні вбиральні виявили тіло 46-річного жителя Тернополя без ознак життя. За даними поліції Тернопільської області, чоловіка того дня доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією правоохоронців, після цього він зайшов до вбиральні, де скоїв самогубство, використавши вогнепальну зброю. Читайте також Зупинили таксі та відвезли до ТЦК: у Києві затримали журналіста-розслідувача hromadske

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