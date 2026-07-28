Стрілянина в Їжівцях на Буковині: чоловік із рушниці поцілив у двох поліцейських і втік у ліс
- У селі Їжівці Чернівецької області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік у напрямку лісу.
- В області триває спеціальна поліцейська операція, а жителів закликають не наближатися до підозрюваного та телефонувати на 102.
У Чернівецькій області правоохоронці розшукують озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських і втік до лісу.
Стрілянина в Їжівцях
Як повідомляє поліція Чернівецької області, інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Поліцейські прибули до будинку 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.
Під час процесуальних заходів чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву.
Унаслідок стрілянини двоє поліцейських дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Для пошуку та затримання озброєного чоловіка в області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До розшуку залучили необхідні сили та засоби.
Правоохоронці закликають жителів бути пильними та не намагатися самостійно затримати підозрюваного. У разі появи інформації про його можливе місцеперебування слід негайно телефонувати на лінію 102.
Слідчі та розшукові заходи тривають.