У Чернівецькій області правоохоронці розшукують озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських і втік до лісу.

Стрілянина в Їжівцях

Як повідомляє поліція Чернівецької області, інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Поліцейські прибули до будинку 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Під час процесуальних заходів чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву.

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Унаслідок стрілянини двоє поліцейських дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного чоловіка в області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До розшуку залучили необхідні сили та засоби.

Правоохоронці закликають жителів бути пильними та не намагатися самостійно затримати підозрюваного. У разі появи інформації про його можливе місцеперебування слід негайно телефонувати на лінію 102.

Слідчі та розшукові заходи тривають.

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