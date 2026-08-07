Вибухи на Сумщині сьогодні, 7 серпня 2026 року, пролунали під час серії російських атак на область.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи на Сумщині сьогодні: що сталося 7 серпня

Уранці російські війська атакували ударним безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді.

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За попередніми даними, постраждали 10 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. Усім пораненим надають медичну допомогу, триває госпіталізація.

Також уночі російські війська завдали комбінованого удару по території Сум.

Окупанти застосували дві керовані авіабомби, реактивні безпілотники та інші ударні дрони.

Унаслідок атаки поранення дістали двоє людей. Їх госпіталізували, попередньо відомо, що стан постраждалих неважкий.

Також пошкоджено:

приватні житлові будинки;

нежитлові приміщення;

транспорт;

об’єкти цивільної інфраструктури.

Окремого удару цієї ночі зазнала Глухівська громада. За інформацією Олега Григорова, російський ударний безпілотник атакував об’єкт цивільної інфраструктури, повністю зруйнувавши будівлю поштового відділення.

Інформація про постраждалих унаслідок цього удару не надходила.

Нагадаємо, 4 серпня РФ вдарила КАБами по Сумах, внаслідок чого загинула жінка та двоє дітей.

Фото: Олег Григоров

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