Нічна атака РФ: ППО знешкодила 114 із 147 ворожих дронів
Вночі проти 7 серпня Росія атакувала Україну 147 ударними дронами. ППО збила 114 безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 7 серпня
Нічна атака на Україну 7 серпня відбувалася за допомогою 147 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія із напрямків:
- Орел (РФ);
- Курськ (РФ);
- Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- ТО Донецьк;
- Гвардійське (ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо відомо, що українські оборонці збили та/або подавили 114 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
– Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях, – зауважили у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 210 російських окупантів.