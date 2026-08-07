Вночі проти 7 серпня Росія атакувала Україну 147 ударними дронами. ППО збила 114 безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 серпня

Нічна атака на Україну 7 серпня відбувалася за допомогою 147 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія із напрямків:

Орел (РФ);

Курськ (РФ);

Приморсько-Ахтарськ (РФ);

ТО Донецьк;

Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Попередньо відомо, що українські оборонці збили та/або подавили 114 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

– Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях, – зауважили у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 210 російських окупантів.

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