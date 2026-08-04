У ніч проти 4 серпня російські війська завдали авіаудару по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБ). Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Нічна атака на Суми 4 серпня

За його словами, влучання зафіксували на трьох локаціях у Ковпаківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

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Спочатку повідомлялося про одну загиблу людину, та згодом Олег Григоров уточнив, що загинуло ще двоє дітей.

— Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБів у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку, — розповів очільник ОВА.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та остаточні наслідки російської атаки з’ясовується.

Російські війська вночі 28 липня атакували Суми КАБами, внаслідок чого постраждали троє дітей і троє дорослих.

27 липня росіяни завдали семи ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт. За даними правоохоронців, постраждали 15-річна дівчинка, 39-річний чоловік та жінки 58 та 70 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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