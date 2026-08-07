Россия ударила по рынку в Сумской области: количество пострадавших достигло 10
Взрывы в Сумской области сегодня, 7 августа 2026 года, прогремели во время серии российских атак на область.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумской области сегодня: что произошло 7 августа
Утром российские войска атаковали ударным беспилотником людей на рынке в Белопольской общине.
По предварительным данным, пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается медицинская помощь, продолжается госпитализация.
Также ночью российские войска нанесли комбинированный удар по территории Сум.
Оккупанты применили две управляемые авиабомбы, реактивные беспилотники и другие ударные дроны.
В результате атаки ранения получили два человека. Их госпитализировали, предварительно известно, что состояние пострадавших нетяжелое.
Также повреждены:
- частные жилые дома;
- нежилые помещения;
- транспорт;
- объекты гражданской инфраструктуры.
Отдельный удар этой ночью приняла на себя Глуховская община. По информации Олега Григорова, российский ударный беспилотник атаковал объект гражданской инфраструктуры, полностью разрушив здание почтового отделения.
Информация о пострадавших в результате этого удара не поступала.
Напомним, 4 августа РФ нанесла удар КАБами по Сумам, в результате чего погибли женщина и двое детей.
Фото: Олег Григоров