Взрывы в Сумской области сегодня, 7 августа 2026 года, прогремели во время серии российских атак на область.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумской области сегодня: что произошло 7 августа

Утром российские войска атаковали ударным беспилотником людей на рынке в Белопольской общине.

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По предварительным данным, пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается медицинская помощь, продолжается госпитализация.

Также ночью российские войска нанесли комбинированный удар по территории Сум.

Оккупанты применили две управляемые авиабомбы, реактивные беспилотники и другие ударные дроны.

В результате атаки ранения получили два человека. Их госпитализировали, предварительно известно, что состояние пострадавших нетяжелое.

Также повреждены:

частные жилые дома;

нежилые помещения;

транспорт;

объекты гражданской инфраструктуры.

Отдельный удар этой ночью приняла на себя Глуховская община. По информации Олега Григорова, российский ударный беспилотник атаковал объект гражданской инфраструктуры, полностью разрушив здание почтового отделения.

Информация о пострадавших в результате этого удара не поступала.

Напомним, 4 августа РФ нанесла удар КАБами по Сумам, в результате чего погибли женщина и двое детей.

Фото: Олег Григоров

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