Атака на Запоріжжя 14 серпня відбулася після оголошеної загрози від ударних безпілотників по області. Внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей, серед них 5-річна дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 14 серпня 2026: що відомо

За даними Запорізької ОВА, російська атака на Запоріжжя прийшлася на проїжджу частину поруч з автомобілем.

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Внаслідок російського удару транспортний засіб було пошкоджено.

Іван Федоров наголосив, що постраждали двоє людей – 25-річна жінка та 5-річна дитина.

Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, троє людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 14 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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