РФ атакувала Запорізький район: постраждали жінка та 5-річна дитина
Атака на Запоріжжя 14 серпня відбулася після оголошеної загрози від ударних безпілотників по області. Внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей, серед них 5-річна дитина.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 14 серпня 2026: що відомо
За даними Запорізької ОВА, російська атака на Запоріжжя прийшлася на проїжджу частину поруч з автомобілем.
Внаслідок російського удару транспортний засіб було пошкоджено.
Іван Федоров наголосив, що постраждали двоє людей – 25-річна жінка та 5-річна дитина.
Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, троє людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 14 серпня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров