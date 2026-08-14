РФ атаковала Запорожский район: пострадали женщина и 5-летний ребенок
Атака на Запорожье 14 августа произошла после объявления угрозы удара ударных беспилотников по области. В результате атаки РФ пострадали два человека, среди них 5-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 14 августа 2026 года: что известно
По данным Запорожской ОВА, российская атака на Запорожье пришлась на проезжую часть рядом с автомобилем.
В результате российского удара транспортное средство было повреждено.
Иван Федоров подчеркнул, что пострадали два человека — 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.
В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, трое человек пострадали во время ночных взрывов в Смиле сегодня, 14 августа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 633 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Іван Федоров