Атака на Запорожье 14 августа произошла после объявления угрозы удара ударных беспилотников по области. В результате атаки РФ пострадали два человека, среди них 5-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 14 августа 2026 года: что известно

По данным Запорожской ОВА, российская атака на Запорожье пришлась на проезжую часть рядом с автомобилем.

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В результате российского удара транспортное средство было повреждено.

Иван Федоров подчеркнул, что пострадали два человека — 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.

В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, трое человек пострадали во время ночных взрывов в Смиле сегодня, 14 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 633 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Іван Федоров

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