Уночі проти 16 серпня російські війська атакували Білгород-Дністровський Одеської області.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Білгород-Дністровський 16 серпня: що відомо

За даними Одеської ОВА, внаслідок російського атаки на Білгород-Дністровський пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки.

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У будівлях пошкоджені фасади та вибиті вікна.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Білгород-Дністровський постраждала одна людина.

На місці удару працюють відповідні екстрені служби. Інформація про наслідки атаки на Білгород-Дністровський уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 14 серпня російські війська також завдали удару по півдню Одеської області.

Тоді внаслідок обстрілу в кількох місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Відомо було про одного постраждалого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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