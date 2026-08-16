Атака на Білгород-Дністровський: пошкоджено три багатоповерхівки, є постраждалий
Уночі проти 16 серпня російські війська атакували Білгород-Дністровський Одеської області.
Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Білгород-Дністровський 16 серпня: що відомо
За даними Одеської ОВА, внаслідок російського атаки на Білгород-Дністровський пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки.
У будівлях пошкоджені фасади та вибиті вікна.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Білгород-Дністровський постраждала одна людина.
На місці удару працюють відповідні екстрені служби. Інформація про наслідки атаки на Білгород-Дністровський уточнюється.
Нагадаємо, що вночі проти 14 серпня російські війська також завдали удару по півдню Одеської області.
Тоді внаслідок обстрілу в кількох місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Відомо було про одного постраждалого.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА