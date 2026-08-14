У ніч проти 14 серпня російські війська завдали удару по півдню Одеської області. Атака на Одещину призвела до того, що постраждала одна людина.

Про наслідки російського удару повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину 14 серпня: що відомо

За даними Одеської ОВА, внаслідок нічної атаки на Одещину 14 серпня у кількох місцях виникли пожежі.

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Рятувальники оперативно ліквідували займання. Інформації про стан постраждалого наразі немає.

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня Росія здійснила масовану атаку дронами на Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 112 безпілотників різних типів, зокрема ударні Shahed.

Зокрема, під атакою опинилися Сумська область, Сміла на Черкащині, Житомирська, Кіровоградська області, Запорізький район Запоріжжя та Нікопольський район Дніпропетровської області.

Фото: Олег Кіпер

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