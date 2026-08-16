Вибухи в Києві 16 серпня прогриміли, коли ворог атакував місто балістичними ракетами.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та представники ДСНС України.

Вибухи в Києві 16 серпня: що відомо

Уночі в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом пролунали вибухи в Києві.

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За даними ДСНС, наслідки російської атаки зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

В Оболонському районі масштабна пожежа спалахнула на території одного з ринків. Наразі відомо про двох постраждалих.

Ще на одній локації вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі, однак пожежі там не виникло. За іншою адресою зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Віталій Кличко також повідомив, що біля одного з нежитлових приміщень в Оболонському районі загорілися кілька автомобілів.

У Голосіївському районі пожежа виникла на території нежитлової забудови. Рятувальники локалізували вогонь.

За даними КМДА, станом на ранок відомо, що унаслідок вибухів у Києві 16 серпня постраждали троє людей.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях вибухів у Києві сьогодні, 16 серпня. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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