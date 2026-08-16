В ночь на 16 августа российские войска атаковали Белгород-Днестровский Одесской области.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Белгород-Днестровский 16 августа: что известно

По данным Одесской ОВА, в результате российской атаки на Белгород-Днестровский повреждены три пятиэтажных жилых дома.

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В зданиях повреждены фасады и выбиты окна.

По предварительным данным, в результате атаки на Белгород-Днестровский пострадал один человек.

На месте удара работают соответствующие экстренные службы. Информация о последствиях атаки на Белгород-Днестровский уточняется.

Напомним, что в ночь на 14 августа российские войска также нанесли удар по югу Одесской области.

Тогда в результате обстреле в нескольких местах возникли пожары, которые спасатели оперативно потушили. Было известно об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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