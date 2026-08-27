Вночі 27 серпня Росія атакувала Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз.

Атака на Херсонську ТЕЦ 27 серпня: що відомо

Як повідомив офіційний інформаційний канал Групи Нафтогаз у Telegram, російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз.

По території станції завдано удару одразу чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Зараз дивляться

Зазначається, що ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. В результаті удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке є на станції.

– Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону,— зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що вранці 26 серпня російські війська вже атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою. Відомо, що протягом цього року ТЕЦ зазнала десятків атак з боку Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.