Ворожа атака на Херсонську ТЕЦ відбулася вранці у середу, 26 серпня. Росіяни вдарили по об’єкту керованою авіабомбою. ТЕЦ зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомили у групі Нафтогаз.

Атака на Херсонську ТЕЦ 26 серпня: що відомо

За інформацією компанії, через російську атаку на Херсонську ТЕЦ основне джерело тепла для Херсона зазнало серйозних руйнувань.

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— Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою, — зазначив в. о. голови правління НАК Нафтогаз України Сергій Федоренко.

В Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об’єктом. Її основне призначення – забезпечення теплом жителів міста.

Упродовж 2026 року ТЕЦ зазнала десятків атак з боку російських військ.

У березні російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ з артилерії. Тоді загинула співробітниця хімічного цеху.

За тиждень із 10 до 16 серпня російські війська 13 разів атакували інфраструктуру Групи Нафтогаз у різних областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Група Нафтогаз

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