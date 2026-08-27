Вночі 27 серпня під час чергового російського обстрілу України у національний повітряний простір Молдови залетіли п’ять безпілотників.

Атака на Україну 27 серпня: у Молдову залетіли безпілотники

Як повідомили у Міноборони Молдови, перший безпілотник, який перетнув державний кордон з України до Республіки Молдова, було виявлено з боку українського міста Біляївка у напрямку селища Паланка о 03:56. Після цього він негайно вилетів у тому ж напрямку до України о 03:57.

Другий БпЛА було зафіксовано з боку населеного пункту Старокозаче поблизу населеного пункту Каплани о 03:59. Він зник поблизу села Карагасани із систем моніторингу о 04:10.

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Третій дрон о 04:09 перетнув держкордон з України у напрямку населених пунктів Паланка – Крокмаз – Оланешти – Пуркарі – Рашкаєці. Згодом, поблизу населеного пункту Первомайськ (неподалік від прикордонної зони) о 04:24 об’єкт зник з радарів.

Четвертий безпілотник перетнув державний кордон о 04:16 у напрямку населеного пункту Паланка, після чого продовжив рух до населеного пункту Маяки в Україні.

О 05:50 поблизу пункту пропуску Сейць – Лісове дрон перетнув кордон обох країн, а о 06:02 полетів у напрямку КПП Лісове, покинувши повітряний простір Молдови.

– Несанкціоновані прольоти над повітряним простором нашої країни відбулися внаслідок повітряних атак Російської Федерації на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору задля безпеки населення, – заявили у Міноборони Молдови.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Під ударом опинилась низка областей – Київська та столиця, Одеса, Запоріжжя, Харків, а також Полтавська область.

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