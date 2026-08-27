У ніч на 27 серпня, починаючи з 18:00 26 серпня, РФ атакувала Україну ракетами та дронами.

Атака на Україну 27 серпня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/ KN-23 з Брянської та Курської області РФ.

Також ворог запустив по Україні 258 ударних БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТО Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Зараз дивляться

Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська області. Також під атакою РФ було Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 Бандероль, а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півдні, Півночі, Сході та у Центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.