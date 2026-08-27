Ночью 27 августа во время очередного российского обстрела Украины в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

Атака на Украину 27 августа: в Молдову залетели беспилотники

Как сообщили в Минобороны Молдовы, первый беспилотник, который пересек государственную границу из Украины в Республику Молдову, был обнаружен со стороны украинского города Беляевка в направлении поселка Паланка в 03:56. После этого он немедленно вылетел в том же направлении в Украину в 03:57.

Второй БпЛА был зафиксирован со стороны населенного пункта Староказачье вблизи населенного пункта Капланы в 03:59. Он исчез вблизи села Карагасаны из систем мониторинга в 04:10.

Сейчас смотрят

Третий дрон в 04:09 пересек госграницу из Украины в направлении населенных пунктов Паланка – Крокмаз – Оланешты – Пуркары – Раскаецы. Впоследствии вблизи населенного пункта Первомайск (недалеко от пограничной зоны) в 04:24 объект пропал с радаров.

Четвертый беспилотник пересек государственную границу в 04:16 в направлении населенного пункта Паланка, после чего продолжил движение в населенный пункт Маяки в Украине.

В 05:50 вблизи пункта пропуска Сейц – Лесовое дрон пересек границу обеих стран, а в 06:02 вылетел в направлении КПП Лесовое, покинув воздушное пространство Молдовы.

— Несанкционированные пролеты над воздушным пространством нашей страны произошли в результате воздушных атак Российской Федерации на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства для безопасности населения, – заявили в Минобороны Молдовы.

Напомним, в ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты.

Под ударом оказался ряд регионов – Киевская область и столица, Одесса, Запорожье, Харьков, а также Полтавская область.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.