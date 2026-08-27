Во время атаки на Украину в Молдову залетели пять беспилотников: что известно
- В ночь на 27 августа во время российской воздушной атаки на Украину пять беспилотников несанкционированно залетели в воздушное пространство Молдовы.
- По данным Минобороны Молдовы, дроны фиксировались в ряде районов страны.
- В Минобороны Молдавии заявили, что национальные органы вместе с партнерами продолжают мониторить воздушное пространство.
Ночью 27 августа во время очередного российского обстрела Украины в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.
Атака на Украину 27 августа: в Молдову залетели беспилотники
Как сообщили в Минобороны Молдовы, первый беспилотник, который пересек государственную границу из Украины в Республику Молдову, был обнаружен со стороны украинского города Беляевка в направлении поселка Паланка в 03:56. После этого он немедленно вылетел в том же направлении в Украину в 03:57.
Второй БпЛА был зафиксирован со стороны населенного пункта Староказачье вблизи населенного пункта Капланы в 03:59. Он исчез вблизи села Карагасаны из систем мониторинга в 04:10.
Третий дрон в 04:09 пересек госграницу из Украины в направлении населенных пунктов Паланка – Крокмаз – Оланешты – Пуркары – Раскаецы. Впоследствии вблизи населенного пункта Первомайск (недалеко от пограничной зоны) в 04:24 объект пропал с радаров.
Четвертый беспилотник пересек государственную границу в 04:16 в направлении населенного пункта Паланка, после чего продолжил движение в населенный пункт Маяки в Украине.
В 05:50 вблизи пункта пропуска Сейц – Лесовое дрон пересек границу обеих стран, а в 06:02 вылетел в направлении КПП Лесовое, покинув воздушное пространство Молдовы.
— Несанкционированные пролеты над воздушным пространством нашей страны произошли в результате воздушных атак Российской Федерации на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства для безопасности населения, – заявили в Минобороны Молдовы.
Напомним, в ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты.
Под ударом оказался ряд регионов – Киевская область и столица, Одесса, Запорожье, Харьков, а также Полтавская область.