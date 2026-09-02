Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі 2 вересня: РФ вдарила по продуктових складах, є постраждалі
Вдень під час ворожої атаки пролунали вибухи у Дніпрі. Є постраждалі.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 2 вересня
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено продуктові склади торговельної мережі. Сталася пожежа.
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Щонайменше шестеро людей дістали поранення.
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